Więzienia grozy

Osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku pokłócił się ze współwięźniami. Chciał być w celi dla niepalących, tymczasem jego towarzysze palili. Doszło do awantury, którą zauważył oddziałowy. Według relacji więźnia funkcjonariusz wyciągnął go brutalnie z celi, chwycił za ramiona tak silnie, że skazany poczuł ból, następnie docisnął do ściany. Głośno wyzywając więźnia, kazał mu przez dłuższy czas stać w niewygodnej pozycji na szeroko rozstawionych nogach. Poszkodowany zażądał obdukcji lekarskiej, ale się jej nie doczekał. Sprawa wyszła na jaw tylko dlatego, że w więzieniu pojawiła się delegacja rzecznika praw obywatelskich (RPO). W ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur eksperci wizytują corocznie polskie więzienia, rozmawiają ze skazanymi, przeglądają dokumentację. Gdy u poszkodowanego zauważyli siniaki, zażądali wyjaśnień. To tylko jeden z wielu przypadków uchybień, które stwierdzili wizytatorzy RPO. W sumie w 2018 r. przebadali 12 jednostek penitencjarnych, w tym sześć zakładów karnych, dwa areszty i cztery tzw. oddziały zewnętrzne. Opracowany przez ekspertów raport jest alarmujący.