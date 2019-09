Innowator w spódnicy

Susan Wojcicki, 51-letnia szefowa YouTube’a z polskim paszportem, 300 mln dolarów majątku dorobiła się na pracy dla Google’a. Według mitu założycielskiego firmy to ona wynajęła twórcom Google’a swój garaż, który stał się pierwszą siedzibą technologicznego giganta. W 1999 r. została szefem marketingu raczkującej wtedy firmy, a rok później jej wiceprezesem. Od pięciu lat jest prezesem należącego do Google’a serwisu YouTube. Wojcicki zrobiła oszałamiającą karierę, ale nie jest jedyną Polką, która odniosła spektakularny sukces w strukturach technologicznego giganta. W lipcu stanowisko globalnej dyrektor Google for Startups objęła Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dotychczasowa szefowa polskiego oddziału koncernu z Mountain View. Polka odpowiada tam m.in. za współpracę ze start-upami w ponad 125 krajach. W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się też o Klaudii Krawieckiej, doktorantce cyberbezpieczeństwa z Oxford University i stypendystce Google Woman Techmakers 2019 – nagrody dla kobiet osiągających wybitne wyniki w informatyce. Krawiecka ma tylko takie na swoim koncie – za pracę dyplomową w dziedzinie bezpieczeństwa IT otrzymała prestiżową nagrodę od Fińskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Informacji, Fińskiego Towarzystwa Informatycznego i Uniwersytetu Aalto. A to dopiero początek jej międzynarodowej kariery w nowych technologiach. Bo skończyły się czasy, gdy Polki próbowały swoich sił głównie w tzw. kobiecych branżach. Dziś coraz częściej osiągają sukcesy w obszarach zdominowanych przez mężczyzn: przemyśle, motoryzacji czy budownictwie.