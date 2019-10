Kwestia pierwszeństwa

Krótko przed wyborami cztery główne polskie partie podpisały Pakt dla Zdrowia. Stało się to na skutek akcji podjętej przez redakcję jednej z gazet, działającej zapewne z dobrych pobudek. W Polsce popularny jest bowiem pogląd, że do tego, by podnieść jakość opieki zdrowotnej, trzeba wspólnego frontu partii politycznych, bo inaczej nic z tego nie będzie. A poza tym, jeśli gazecie udaje się do czegoś skłonić polityków, i to jeszcze w materii tak wrażliwej jak zdrowie, to taka akcja nie odbije się źle, ale dobrze na wysokości nakładu. Podobno międzypartyjne negocjacje nad uzgodnionymi w końcu 11 punktami trwały długo. Nic dziwnego.