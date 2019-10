500 plus do poprawki

Czego się pan spodziewa po drugiej kadencji rządów PiS?

Pogłębienia zmian, które zostały przeprowadzone w pierwszej kadencji. Pierwszym celem byłby wymiar sprawiedliwości. PiS uważa, że to temat niedokończony, bo nie wszystkie sądy są podporządkowane władzy wykonawczej. Będzie się starał, żeby ten proces przyspieszyć i ostatecznie pokonać – jak to oni mówią – postkomunizm w sądach. Spodziewam się też decyzji, które będą nas zbliżały do centralizmu, do przewagi władzy wykonawczej nad ustawodawczą i sądowniczą. Nazywam to autokratyzmem wyborczym, czyli formą rządów, która pochodzi z wyborów, ale zmierza w kierunku systemu autorytarnego.