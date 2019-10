Osłabnie pozycja Kaczyńskiego

Jak może wyglądać Polska pod rządami PiS, a jak pod rządami opozycji?

Jeżeli PiS wygra wybory, ale nie zdobędzie większości, to szybko ogłosi swojego kandydata na premiera i zacznie podbierać posłów z innych partii. Gdyby natomiast opozycja zdobyła przewagę w Sejmie, to PO musiałaby zawrzeć koalicję, a więc proces budowy rządu trwałby dłużej. Koalicja opozycyjna musiałaby być szeroka, zatem Platforma musiałaby oddać sporo stanowisk, głównie na rzecz lewicy, i to byłyby znaczne ustępstwa. Jeżeli do zawiązania ewentualnej koalicji niezbędne będzie PSL, to nie będzie radykalnych zmian na niwie światopoglądowej. Ale jeżeli doszłoby do dwuczłonowej koalicji – Platformy z SLD – to wtedy dojdzie do skrętu w lewo.