Tkwimy w zapaści

Oddała pani kelnerce cukier. W życiu dziennikarki zajmującej się teraz zdrowiem nie ma na niego miejsca?

Rzuciłam cukier w wieku 14 lat. Dodam, że dziś mam 51.

Skąd w latach 80. taki pomysł?

Pojechałyśmy do przyjaciółki mojej mamy, a ona, stawiając na niskiej ławie w dużym pokoju cukiernicę, powiedziała, że nie powinnyśmy słodzić. Dodała, że cukier to biała śmierć. W tamtych czasach nikt o tym nie mówił, cukier chowało się do wersalki, by nazbierać go jak najwięcej na przetwory. Zapamiętałam to na zawsze.