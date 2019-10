Łowienie przedsiębiorców

Milena Mazurczyk tydzień po tym, jak założyła pod Łodzią własną hurtownię hydrauliczną, dostała od razu cztery listy dostarczone na jej firmowy adres. Biała koperta z okienkiem. W środku oficjalne pismo z pieczątką, podpisem i kodem kreskowym. Naszpikowane paragrafami i sygnaturami akt. Napisane prawniczym językiem. Do złudzenia przypominające urzędową korespondencję. A do tego blankiet z numerem konta, terminem i kwotą do zapłaty. Kwoty różne: od 100 do nawet 500 zł. „Warunkiem niezbędnym do wpisania firmy do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej jest uiszczenie stałej opłaty rejestracyjnej podanej na blankiecie wpłaty” – brzmi fragment korespondencji. Jeśli Mazurczyk kwoty nie wpłaci i firmy do rejestru nie wpisze, czyta, że mogą ją spotkać nieprzyjemności, nawet kary finansowe.