Kurdyjski węzeł Trumpa

Zwymiotuję, jeśli usłyszę jeszcze raz prezydenta mówiącego, że obiecywał w kampanii wycofanie wojsk z Syrii – tak skomentował decyzję Donalda Trumpa senator Lindsey Graham. Sądząc z tonu, Graham mógłby być jednym z tych radykalnych demokratów, którzy szukają każdego sposobu, żeby skoczyć do gardła nielubianemu prezydentowi. Nic podobnego. Senator, były pułkownik US Air Force, jest republikaninem i uważany był dotąd za wiernego obrońcę Trumpa. Teraz jednak Graham przyłączył się do chóru krytykujących prezydenta za to, że zgodził się na wycofanie sił specjalnych z Syrii i utworzenie na granicy tego kraju z Turcją strefy buforowej, kontrolowanej przez armię turecką. Obejmie ona tereny kontrolowane przez Kurdów.