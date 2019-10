Ojczysty rap

Oto jeden z tych zakamarków polskiego hip-hopu, do którego słuchacze rapowi zaglądają niechętnie. Produkcja „Ducha oporu” sprawia, że bydgosko-warszawski duet Bisz/Radex wymyka się gatunkowym klasyfikacjom i fascynuje wielością stylistyk. Do tego otrzymujemy teksty pełne gier słownych i niebanalnych skojarzeń. Kawałek „Pokaż mi język” to część słynnej akcji „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Oczywiście grzechem byłoby stwierdzić, że brudny, uliczny hip-hop nie wzbogaca współczesnej polszczyzny. Ale to płyty takie jak „Duch oporu” przechodzą do historii. I nie jest to tylko zabawa na jedno odtworzenie.