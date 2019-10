Kalejdoskop

Tron we krwi

Serialowa Katarzyna Wielka nie mrugnie okniem, wydając decyzję o zabiciu politycznych oponentów. Do męża Piotra III też nie ma sentymentu – pozbawia go najpierw rządów, a potem życia. Miłość to dla niej waluta, za którą może sobie kupić to, co najcenniejsze – władzę, posłuszeństwo i nietykalność. Caryca w wydaniu Helen Mirren, pomysłodawczyni serialu, jest wyrachowana i bezwzględna. Ale brytyjska specjalistka od ról władczyń umie odkryć jej skrywane namiętności.