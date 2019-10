Nadchodzi czas wewnętrznych konfliktów

Jeśli PiS utrzyma władzę, z determinacją będzie wałczył o drugą kadencję dla Andrzeja Dudy. Także opozycja (w razie wygranej) podporządkuje najbliższe siedem miesięcy kampanii prezydenckiej, bo zdobycie stanowiska głowy państwa będzie warunkiem przeprowadzenia zmian. Do wyborów prezydenckich nie można więc liczyć na to, że emocje opadną. Aż do maja czeka nas licytacja na obietnice, wzajemne ataki polityczne i poniechanie działań, które mogłyby zniechęcić rzesze wyborców.

Jeśli pis zachowa władzę…

Obóz Zjednoczonej Prawicy pod koniec pierwszej kadencji rządów coraz bardziej zaczął się upodabniać do Platformy Obywatelskiej z drugiej kadencji jej rządów. Skoro PiS był na tyle pewny siebie, że wybrał Mariana Banasia na szefa NIK tuż przed wyborami, mimo niejasności związanych z jego biznesami, i pozwolił mu na wyrzucenie wiceprezesów izby, nim sam udał się na tzw. urlop, to znaczy, że zaczyna tam już dominować myślenie „wyborcy nam wszystko wybaczą”. Podobnie myślała PO, gdy po aferze hazardowej poparcie dla niej utrzymało się na niezmienionym poziomie, a co więcej – dwa lata później wygrała w cuglach wybory parlamentarne.

W drugiej kadencji rządów PiS można się więc spodziewać silniejszego skupienia obozu na własnych interesach i coraz większego odklejania się od problemów wyborców. Jeżeli koniunktura gospodarcza dopisze i nie będzie potrzeby modyfikowania programów socjalnych, to na wizerunku partii dbającej o ludzi PiS dojedzie do końca następnej kadencji mimo narastających wewnętrznych konfliktów. Te zaś będą się potęgowały, gdyż najambitniejsi działacze będą myśleli o tym, kto i kiedy zastąpi Jarosława Kaczyńskiego na czele obozu Zjednoczonej Prawicy, a to oznacza chęć zdobycia najlepszej pozycji wyjściowej do ewentualnej walki o sukcesję. Kolejna kadencja będzie więc przebiegała pod znakiem umacniania własnej frakcji w obozie władzy.Z tego powodu nie należy się spodziewać rozwiązywania kluczowych problemów w takich obszarach jak np. służba zdrowia.

Już w poprzedniej kadencji PiS przez cztery lata nie pokazał nadzwyczajnej skuteczności w ich realizowaniu. Centralny Port Komunikacyjny to ciągle papierowa wizja – wiceminister infrastruktury chwalił się kilka dni temu, że decyzja o budowie CPK została podjęta. Wokół projektu budowy elektrowni atomowej panuje cisza. Aktualnie podobno badane są potencjalne lokalizacje dla inwestycji. O milionie elektrycznych aut polskiej produkcji chyba możemy zapomnieć. Być może tamten projekt zostanie zastąpiony przez najnowszy pomysł z kampanii wyborczej, ogłoszony przez premiera Mateusza Morawickiego, czyli Górny Śląsk Doliną Krzemową Unii Europejskiej. Hasło to brzmi równie dobrze jak milion elektrycznych aut i jest dostatecznie mgliste, żeby nie dało się tego rozliczyć przed następnymi wyborami.

W 2015 r. PiS miał do zrealizowania pakiet obietnic adresowanych bezpośrednio do wyborców, a nie do przyszłych pokoleń – obniżenie wieku emerytalnego podwyższonego przez rząd PO-PSL, program 500 plus, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, uszczelnienie VAT tak, żeby na to wszystko wystarczyło pieniędzy. To była polityka odmienna od wszystkiego, co znaliśmy z ostatnich 25 lat, i m.in. dlatego taka atrakcyjna. W tej kampanii nie otrzymaliśmy już tak rewolucyjnych rozwiązań. Druga kadencja PiS może być więc mniej treściwa niż pierwsza, za to pełna wewnętrznych konfliktów.

Jeśli władzę przejmie opozycja…

Każdy, kto pamięta lata 90. na polskiej scenie politycznej, wie, że rządy wielopartyjne to droga przez mękę. A opozycja, gdyby przejęła władzę, musiałaby zawiązać wielopartyjną koalicję. Już sama KO składa się z trzech partii politycznych – PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Do tego doszłaby Lewica: SLD, Razem i Wiosna, oraz Koalicja Polska – PSL i Kukiz’15. Rozbieżności programowe potencjalnych koalicjantów są tak duże, że w niewielu sprawach łatwo byłoby im się porozumieć. Lista różnic byłaby znacznie dłuższa od uzgodnionego wspólnego minimum programowego. Sytuację dodatkowo utrudniałby fakt, że elektoraty Lewicy i KO częściowo się pokrywają. Każda z partii będzie się więc chciała umocnić kosztem drugiej, co gwarantuje ostre konflikty.

Przedsmak tego, co by się działo w razie rządów opozycji, mieliśmy już pod koniec kampanii parlamentarnej, kiedy partie opozycyjne patrzyły na siebie wilkiem, a nawet zaczęły zakreślać granice programowe. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Stronnictwa, już ogłosił, że nie wejdzie w koalicję z nikim, kto nie poprze emerytury bez podatku (program niezwykle kosztowny), a Lewica zaczęła przebąkiwać o prawie do aborcji i związkach partnerskich.

Do tego dojdzie frustracja spowodowana niemożnością prostego odwrócenia zmian wprowadzonych przez PiS, co jest głównym pomysłem opozycji na najbliższe cztery lata. Oczekiwania elektoratów opozycyjnych w tym względzie zostały bardzo wyśrubowane, a ich realizacja, dopóki prezydentem będzie Andrzej Duda, utrudniona. Zresztą proste odwrócenie działań PiS niczego nie rozwiąże. Przykładowo Trybunał Konstytucyjny, nawet wybrany na nowo, już nigdy nie będzie autorytetem dla całego społeczeństwa. Jego werdykty zawsze będą traktowane w kategoriach politycznych.

Nawet w warunkach wielopartyjnych można realizować poważne projekty społeczne czy polityczne, jeżeli znajdzie się ktoś uznawany za autorytet przez wszystkich uczestników koalicji. Nikogo takiego na horyzoncie nie widać. Mimo to rządy opozycji nie zostałyby przerwane przed upływem kadencji. Strach przed powrotem PiS do władzy skutecznie spajałby skłóconych koalicjantów i popychał ich do prób rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy. Czy byłyby one skuteczne – w to już można powątpiewać.