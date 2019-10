Niedyskrecje parlamentarne

W Platformie Obywatelskiej aż huczy od informacji na temat samopoczucia GRZEGORZA SCHETYNY po wyborach. Zdaniem naszych informatorów po krytyce medialnej, jaka spadła na szefa PO, polityk ukuł pewną teorię. – Schetyna oznajmił, że w TVN ktoś przestawił wajchę i dał sygnał do ataku na niego. Grzegorz nawet domyśla się, kto to zrobił. TUSK! – zdradza nasz informator. I twierdzi: – Schetyna jest przerażony, że w każdym materiale w stacji poddawany jest dogłębnej krytyce. A jak zobaczył „Szkło Kontaktowe”, w którym go wyśmiewano, stwierdził, że materiały muszą być inspirowane – mówi polityk opozycji. I dodaje: – Schetyna nie rozumie, że część dziennikarzy, która wspiera polityków, zarówno z jednej, jak i drugiej strony, ma mentalność kibiców. Gdy trener drużyny prowadzi ją od porażki do porażki, to domagają się jego wymiany – stwierdza.