We wrześniu 1999 r. w Szczecinie, przy stacji paliw na Kopernika od kul zginęli dwaj mężczyźni kojarzeni ze złodziejami samochodów. Portowe miasto z tamtych lat pachniało niemieckimi markami i papierosami z przemytu. Gangi strzelały do siebie na ulicach. Mieszkańcy domagali się od policji szybkich i skutecznych działań. Arkadiusz Kraska miał wówczas 24 lata. Pracował w agencji towarzyskiej jako ochroniarz. Dwóch świadków incognito wskazało go jako zabójcę. Idealnie pasował do profilu sprawcy: znał jednego z zastrzelonych, obracał się w towarzystwie szczecińskiego półświatka i miał kartotekę chuligana. Chociaż nigdy nie był członkiem zorganizowanych grup przestępczych, mógł uchodzić za typa spod ciemnej gwiazdy. Na sprawcę wytypowała go szczecińska mafia, a dopiero potem policja.