W związku z telefonem

Wpadł po nią do pracy, poszli na wspólny na lunch. Ale w knajpie, gdy jedli, wcale na nią nie patrzył. Nic nie mówił, tylko skrolował ekran smartfona. – Czułam się upokorzona, ludzie patrzyli na mnie dziwnie, a może wydaje mi się, że patrzyli, ale miałam wrażenie, jakby ich spojrzenia komentowały to nasze spotkanie: „biedna dziewczyna, facet ma ją gdzieś”. Dawałam mu znaki, by nie zwracać mu tak oficjalnie uwagi, ale nie reagował. Tamtego dnia przegrałam z telefonem – mówi Pamela, 27-letnia warszawianka. Poznali się przez Tindera. Jest młodszy od niej o dwa lata. Internetowe rozmowy tak im się kleiły, że postanowili sprawdzić w realu, czy mają szansę na coś więcej. – To była najlepsza pierwsza randka w moim życiu. Byliśmy na kolacji, na wystawie, dyskutowaliśmy o sztuce, miałam poczucie, że weszłam do jakiegoś magicznego świata, a drzwi otworzył mi mężczyzna marzeń.