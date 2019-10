Polacy ruszają na Marsa

Dlaczego właściwie wyprawa na Marsa?

A.C.: Mars jest fascynujący. Miał kiedyś rzeki, jeziora, atmosferę, a dziś tej wody nie widzimy na powierzchni, powstaje więc pytanie, co się stało. Są różne teorie, ale żadna nie jest w 100 proc. udokumentowana. Warto przyglądać się planetom podobnym do Ziemi, żeby wyciągać wnioski z tego, co się na nich dzieje, a tym samym zabezpieczać się na przyszłość i dbać o to, żeby nasza planeta wciąż nadawała się do zamieszkania. M.S.: Na Marsie prawdopodobnie wydziela się metan, a metan w większości przypadków jest dowodem życia. Nasza misja mogłaby np. sprawdzić, gdzie ten metan się wydziela.