Niebrylantowa

Co do Olgi, myślę, że jak najbardziej, jestem za! Przez te wszystkie lata od początku lat 90. Tokarczuk wykonała gigantyczną robotę. Wydała dziesiątki książek, z których chyba tylko „Anna In w grobowcach świata” była niestrawna, ale przecież zdarzały się takie arcydzieła jak „Prawiek” czy „Dom dzienny, dom nocny”, „Gra na wielu bębenkach”, „Ostatnie historie” czy „E.E”., przez którą na chwilę popadłem w najprawdziwszy mistycyzm. Olga przeszła bardzo długą drogę od pisania w stylu Umberto Eco czy Italo Calvino („Podróż ludzi Księgi”), od poszukiwań środka świata i mistycznegoMacondo („Prawiek”) do wytworzenia swojej własnej formuły powieści sylwicznej („Bieguni”, „Dom dzienny.”..). Trzeba przyznać, że jej twórczość nie pozostawała bez wpływu na moją prozę, szczególnie we wczesnym okresie.