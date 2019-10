Sprzedawcy marzeń

Uchodząca za najbardziej wpływową kobietę świata mediów i świata mody Anna Wintour w krótkim nagraniu opublikowanym w sieci, które odtworzono już 2 mln razy, zachęca do udziału w jej „szkoleniu” z przywództwa. Wystarczy zapłacić za wykład 90 dolarów, by dostać dostęp do tajemnej wiedzy wykładanej przez legendarną naczelną amerykańskiego Vogue’a. News o tym, że Wintour ze swoimi 12 lekcjami dołączyła do udzielających się na platformie „MasterClass” Martina Scorsese, Gordona Ramsaya, Sereny Williams, Helen Mirren czy Annie Leibovitz, zelektryzował nie tylko amerykańskie media. Wszak dla Wintour, niestroniącej od skandali ikony stylu zza oceanu, organizatorki modowych Oscarów, czyli MET Gali, w której łaski wkupują się najwięksi świata show-biznesu, był to mentoringowy debiut.