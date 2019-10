…prowadzenie rozmowy o podwyżce

1. Utrzymuj kontakt z szefem

Dobre relacje z „górą” to klucz do poznania swoich notowań u pracodawcy. – Jeśli utrzymujemy kontakt z szefem, wiemy, co sądzi o naszej pracy. Jesteśmy zatem w stanie przewidzieć, czy w danym momencie mamy jakiekolwiek szanse na podwyżkę – wyjaśnia Ewa Kawecka, coach i doradca zawodowy. – Nie muszą to być relacje koleżeńskie, chodzi raczej o eksponowanie swojej pracy, informowanie szefa o jej efektach. Nasz przełożony może mieć pod sobą dziesiątki albo i setki pracowników. Ci, którzy są dla niego niemal anonimowi, z reguły znajdują się na końcu kolejki do awansu.