Różańcowy kastet

W pierwszej dziesiątce różańca rozważymy, jak Pan Jezus daje w twarz wrogom ojczyzny. Nie Jego ojczyzny, rzecz jasna, bo Jego ojczyzną był Izrael (co z punktu widzenia polskich turbopatriotów musi być co najmniej kłopotliwe). Uściślijmy więc – daje w twarz wrogom Polski. A czym daje? Właśnie różańcem. Jeśli brzmi to absurdalnie, to dlatego że takie właśnie jest. Nie wymagajmy jednak od rzeczywistości nadmiaru sensu. Rzeczywistość nadwiślańska wygląda bowiem tak: organizatorzy zbliżającego się wielkimi krokami Marszu Niepodległości postanowili odpalić kampanię promocyjną. Zrobili to za pomocą dość wdzięcznego plakatu, na którym zobaczyć można wojowniczo uniesioną i zaciśniętą pięść, owiniętą szczelnie w przypominającykastet różaniec.