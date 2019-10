Ani słowa o seksie

Kiedy 17-letnia Julka miała 16 lat, jej matka co jakiś czas pytała: – Czy ty wiesz, jak się zabezpieczać przed ciążą? Julka odpowiadała, że oczywiście wie, ale nie chce o tym rozmawiać. Matka co jakiś czas proponowała: – Możemy pójść do ginekologa, żeby ci zapisał pigułki. Ale Julka nie chciała. – Mówiła, że nie potrzebuje – opowiada jej matka. – Ja jednak wolałabym, żeby była zabezpieczona, gdyby nagle się okazało, że potrzebuje. Myślę, że łatwiej by jej było, gdyby mogła pójść do lekarza beze mnie. Jednak tak nie można – mówi. Minął rok i Julka poprosiła o pigułki z powodu, jak zapewniała, bolesnych miesiączek. Matka zadzwoniła do sieci medycznej, w której ma abonament. – Okazało się, że 17-letnią córkę muszę zapisać do ginekologa dziecięcego.