Czy rodzina wie lepiej

Edukacja seksualna nigdy w Polsce nie miała dobrego czasu, ale tak źle jeszcze nie było – uważa prof. Zbigniew Izdebski, pedagog i seksuolog. W zeszłym tygodniu Sejm przyjął do dalszych prac projekt ustawy obywatelskiej „Stop pedofilii” zakładający nowelizację kodeksu karnego. Według proponowanych zmian, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, ma podlegać karze do dwóch lat więzienia. Kara rośnie do lat trzech, gdy ktoś czyni to w mediach albo w związku z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich, opieką nad nimi lub działając na terenie szkoły.