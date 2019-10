SEXEDPL jest cool

Stała się pani twarzą walki o dostęp polskiej młodzieży do edukacji seksualnej.

Żadna władza polityczna nie może obywatelom odebrać prawa do edukacji, do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Obecny rząd chce nam wmówić, że rozmowy o ludzkiej seksualności są deprawacją. Ale prawdziwym zgorszeniem jest ograniczenie bądź pozbawienie młodych dostępu do wiedzy o ciele, o emocjach, o miłości. Bez tej wiedzy wszyscy stajemy się bezbronni wobec propagandy, która w naszym kraju jest obecnie bardzo mocna.