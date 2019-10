Tajemnice arcybiskupa Głódzia

O mobbingu w archidiecezji gdańskiej jako pierwszy pisał sześć lat temu tygodnik „Wprost”, teraz sprawę przypomniał TVN24. Na początku 2013 r. we „Wprost” Magdalena Rigamonti cytowała jednego z gdańskich duchownych: „Budzi strach, nie znosi sprzeciwu i za dobre wynagradza, a za złe karze. U nas panuje ustrój feudalny. Jest pan i są podwładni. I wszystko byłoby dobrze, bo przecież ślubujemy arcybiskupowi posłuszeństwo. Ale jeśli ten arcybiskup nie zachowuje się jak duchowny katolicki, tylko jak okrutny władca, to musimy o tym zacząć mówić”. Już wtedy w gdańskim Kościele narastała atmosfera buntu. Księża spisywali swoje relacje i wspomnienia, zastanawiali się, czy pójść z tym do sądu.