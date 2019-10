Trumny, urny i seks

Tragiczny wypadek pod Berlinem. Rzecznik prasowy niemieckiej policji tłumaczy w telewizji, że „zwłoki zmarłych są właśnie przenoszone do trumien Lindner”. Skąd w niemieckich mediach nazwa polskiej firmy z malutkiego Wągrowca w Wielkopolsce? Bo dla Niemca trumna od Lindnera to jak buty Adidasa dla Polaka. Nic dziwnego – dzisiaj dwóch na trzech Niemców swoją ostatnią podróż odbywa właśnie w polskich trumnach. W większości pochodzą one od Zbigniewa Lindnera, który co roku zbija ich z desek 180 tys. sztuk. Opanował już rynki w Niemczech, Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Teraz chce w swoich trumnach chować mieszkańców Karaibów. Ale jak to się w ogóle stało, że polonista i filozof zajął się produkcją trumien?