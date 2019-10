Nie, bo nie

To że Unia Europejska nie od dziś prowadzi nieuczciwą grę z Ukrainą czy Gru- zją, nie jest już tajemnicą dla nikogo w Europie. Zwłaszcza na Ukrainie rozbudziliśmy nadzieję milionów ludzi na to, że wcześniej czy później ich kraj zostanie włączony do Unii. A to w Kijowie oznacza ciągle jeszcze nadzieję na trwałą niepodległość kraju i przełamanie dojmującej biedy milionów ludzi. Tymczasem, jeśli kto nieco bliżej zna poglądy panujące w gabinetach europejskich polityków, wie dobrze, że są to wszystko tylko płonne nadzieje.