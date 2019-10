Zielona wyspa Kraków

Mieszkańcy Krakowa twierdzą, że wprowadzony zakaz używania w mieście paliw stałych w sposób odczuwalny poprawił jakość powietrza w Krakowie. Pojawił się jednak inny problem – smog spływający z okolicznych gmin. Czy władze miasta planują podjąć dialog z gminami z krakowskiego obwarzanka?

W Krakowie do kwestii jakości powietrza podchodzimy jak do priorytetowego, złożonego i kompleksowego zadania. Przygotowanie mieszkańców do zmian, a następnie zlikwidowanie 45 tys. palenisk i wdrożenie zakazu stosowania paliw stałych to krok milowy, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w walce o czystsze powietrze Kraków nie może być samotną wyspą. Dane ze stacji i aplikacji monitorowania jakości powietrza są obiecujące, trzeba się jednak przygotować na kolejne miesiące, zwłaszcza te mroźne. Niekorzystne warunki atmosferyczne – słaby wiatr uniemożliwiający usunięcie zanieczyszczeń z obszaru miasta i małe opady deszczu czy śniegu ograniczające ponowne unoszenie pyłu i wymywanie go z atmosfery – w połączeniu z masami powietrza napływającymi z gmin ościennych mają ogromny wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy w Krakowie. Poziom zanieczyszczeń poza Krakowem znacznie odbiega od tego w mieście. Jeśli spojrzymy na dane z aplikacji monitorujących stan zanieczyszczeń, zobaczymy, że Kraków wygląda tam jak zielona wyspa. Powietrze jednak nie zna granic. Dlatego wspólnie z gminami ościennymi w ramach stowarzyszenia Metropolia Krakowska prowadzimy działania edukacyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców. Wspólnie staramy się także o pozyskiwanie środków na likwidację pieców w gminach ościennych.

Jak wygląda sprawa z przestrzeganiem uchwały antysmogowej – są już pierwsze mandaty?

Tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania zakazu palenia węglem i drewnem miejskie służby skontrolowały 592 paleniska. Odnotowano 19 wykroczeń, nałożono osiem mandatów karnych, jedna osoba została pouczona, przygotowano 10 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu. Cały czas prowadzimy kampanię informacyjną, w której podkreślamy i tłumaczymy znaczenie zachowań, wyborów i nawyków ekologicznych.

W ubiegłym sezonie najubożsi mieszkańcy Krakowa otrzymywali deputaty węglowe. Jak to wygląda teraz, gdy zakazano w mieście opalania węglem?

Od 2015 r. działa Lokalny Program Osłonowy, którym objęte są osoby ponoszące większe opłaty związane z likwidacją paleniskawęglowego. Mieszkańcy, którzy wymienili piece w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, po spełnieniu określonych warunków formalnych mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów ogrzewania.

Jakie macie pomysły na ograniczenie smogu komunikacyjnego poza rozwojem ekologicznego transportu publicznego?

Razem z 14 europejskimi miastami zaangażowanymi w ekologię przystąpiliśmy do elitarnego projektu dążenia do zeroemisyjności. Zamawiamy nowy tabor tramwajowy i autobusy elektryczne. Budujemy parkingi typu P+R, żeby zachęcić mieszkańców do zamiany samochodu na komunikację miejską. Oferujemy bogatą sieć rowerów miejskich i wiele kilometrów ścieżek rowerowych. I wreszcie ograniczamy ruch w centrum.