Seks, country i słabe vibrato

Marcin Flint

Co dzieje się, gdy program dużego europejskiego festiwalu otwiera artystka, która gigantyczny sukces sprzedażowy (ponad 100 platynowych płyt przed trzydziestką) łączy z pozytywnymi recenzjami, a na Starym Kontynencie gra rzadko? Można podejrzewać, że słuchacze odpowiadają euforią i polują w sieci na bilety. Nie w Polsce. Jeżeli po tych wszystkich latach coś jeszcze jest w stanie zdziwić organizatorów Open’era, to chyba właśnie reakcja na zaproszenie Taylor Swift na koncert w lipcu 2020 r. „Absolutna ikona ostatniej dekady, zdobywczyni 10 nagród Grammy i jedna z najbardziej wpływowych artystek na świecie headlinerką Open’er Festival powered by Orange 2020.