Kobieta samotna

Tom Perrota („Małe dzieci”, „Pozostawieni”) w swojej twórczości przygląda się kobietom w średnim wieku, które stają przed szansą na nowe życie. Chętnie sięga po humor, ale jego przemyślenia są jak najbardziej poważne. W komediowej „Pani Fletcher” cały świat samotnej matki kręci się wokół syna – szowinisty traktującego partnerki jak przedmioty jednorazowego użytku. Kiedy chłopak przenosi się do akademika, w życiu kobiety zostaje pustka. Koleżanki radzą, by zainstalowała Tindera i w końcu skupiła się na sobie. Ale czy po tylu latach seksualnej i związkowej abstynencji można tak po prostu wrócić do gry?