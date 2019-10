Mądrość skruszonego rockmana

Muniek, „SYN MIASTA”, Agora

Zawieszenie działalności T.Love, jednego z najważniejszych polskich zespołów, Muńkowi wyszło na dobre. „Syn miasta” to chyba najbardziej dojrzała propozycja w repertuarze wokalisty. Znana od kilku miesięcy „Pola” jest najbardziej popowym, radiowym nagraniem, ale nie brakuje jej awangardowego, a także – jak w przypadku „Krajobrazu z wilgą i ludzi” – jazzowego sznytu. Artysta wchodzi ze słuchaczem w szczery dialog. „Ta piosenka nie jest dla Ciebie” to spis obserwacji skruszonego rockmana, a „Kłamstwo” – zbiór wyrzutów wobec świata kultury, polityki, nas wszystkich. Bardzo dobrze wypadło też oddanie pola innym kompozytorom. Jak wspaniale potrafią rozumieć Zygmunta Staszczyka np. Olek Świerkot i Dawid Podsiadło – przekonamy się zapewne przy okazji dorocznych nagród, gdzie „Pola” powinna zgarnąć liczne łupy. Słuchając „Syna miasta”, pozostaje tylko mieć nadzieję, że Muniek po wylewie dojdzie do siebie na tyle szybko, by z tym świetnym materiałem ruszyć w Polskę.