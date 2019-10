Pisarz legenda

Kazimierz Orłoś to pisarz odważny – kiedy w czasach PRL żadne z krajowych, a więc i podporządkowanych cenzurze wydawnictw nie mogło opublikować jego dzisiaj legendarnej powieści „Cudowna melina”, zdecydował się na wysłanie jej do paryskiej „Kultury”. Emigracyjny druk pod własnym nazwiskiem przez żyjącego w kraju pisarza skutkował wieloma konsekwencjami, z których najbardziej dotkliwą był zapis cenzorski, czyli zakaz jakiejkolwiek publikacji, a nawet pojawiania się jego nazwiska w mediach. Ale zgoda na literackie milczenie byłaby kapitulacją i wyrzeczeniem się godności. Z upływem czasu – po kolejnych publikacjach w Paryżu – stał się postacią legendarną. Teraz napisał „Dzieje człowieka piszącego”, czyli dzieje samego siebie. Opowiada w nich o swoich literackich początkach, o pracy, życiu prywatnym, sukcesach i radościach, ale też o szykanach, jakie go spotykały, i o swojej roli w narodzinach drugiego obiegu literackiego. Jego wspomnienia obejmują lata 1945-1989, czyli cały okres PRL. O zdarzeniach, w których uczestniczył, pisze Orłoś spokojnie, nie ulega emocjom, nie ocenia innych, tych, którzy nie zdobyli się na odwagę, jaką sam miał, nie obnosi się ze swoimi zasługami. Rozumie racje wszystkich.

Kazimierz Orłoś, „DZIEJE CZŁOWIEKA PISZĄCEGO”, Wydawnictwo Literackie