Gruczoły Noblistki

Cytuję poprzednią naszą Noblistkę z genialnego tomiku „Koniec i początek”. Że gdyby pozwolono nam wybierać, czy chcemy się urodzić, pokazano wszystko, niekoniecznie bylibyśmy zachwyceni. Mianowicie, między innymi: „Mierziły nas sposoby zaspokajania głodu, odstręczało bezwolne dziedziczenie cech i tyrania gruczołów”. Otóż ja właśnie chciałbym zabrać głos w kwestii rzeczonej tyranii, rzecz jakże charakterystyczna... Nieobca była nawet Noblistce (prawdopodobnie Olga Tokarczuk też czuje lekkie jarzmo...). No więcnie życzę sobie po czterdziestym czwartym roku życia być niepokojonym przez te ocalałe jeszcze ze zwapnienia niedobitki gruczołów i uważam, że po tym wszystkim, co w życiu „w tym temacie” zrobiłem, należy mi się od nich, jako weteranowi, emerytura, renta lub co najmniej L4. Moje bowiem dokonania na niwie (że się tak wyrażę) gruczołów są w końcu olbrzymie jak „Fynf und cfancyś”. Od kiedy z Paulą poznaliśmy ten wiersz z tomu „Koniec i początek”, a więc od roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego, na wszystkie ślicznotki na ulicy mówimy: – Patrz, jaka tyrania idzie. Albo: – Patrz, jaka tyrania na dachu naprawia komin!