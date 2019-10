Grzeszny adwent

Jeśli w sklepach widzicie wysyp kalendarzy adwentowych dla dzieci, a i wam marzy się taki, tyle że w wersji dla dorosłych, jest kilka opcji do wyboru. Można kupić kalendarz z minibuteleczkami wina albo z kosmetykami jakiejś znanej marki. Ale Szwajcarzy poszli krok dalej. W 24 okienkach kalendarza, który trafił właśnie do sprzedaży, znaleźć można EROTYCZNE GADŻETY, m.in. dildo, wibrator, seksowną bieliznę, lubrykant i wibrującą gąbkę do kąpieli. Kalendarze sprzedawane są w trzech wersjach cenowych, opcja „deluxe”, czyli najdroższa, kosztuje ponad tysiąc franków. Na posiadaczach kredytów w CHF kwota ta może robić wrażenie. Na Szwajcarach już niekoniecznie, skoro co 10. z nich jest dolarowym milionerem.