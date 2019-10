Śpij na zdrowie

Jesteś zmęczony, ale nie możesz zasnąć. Co wieczór zamiast snu przychodzą do ciebie natrętne myśli, a ty przez długi czas przewracasz się z boku na bok. Gdy w końcu ci się uda, śpisz płytko i łatwo cię wybudzić. Twój organizm nie odpoczywa wystarczająco, bo nie dość często wchodzisz w fazę REM. A to bardzo ważny moment – w tym czasie, chociaż ciało jest nieruchome, umysł pracuje jak wyścigówka na torze. To wtedy mamy marzenia senne. To dzięki tej fazie możemy następnego dnia być naprawdę kreatywni. Cóż, rano budzisz się zmęczony. Deficyt snu z dnia na dzień, a raczej z nocy na noc, powiększa się. Co robić? Oto trzy sprawdzone przeze mnie sposoby na bezsenność.