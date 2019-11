Klatka, jatka i fejm

Gdańsk, 9,5 tys. widzów na Ergo Arenie. Połowa z nich to dzieci. Te, które mają przynajmniej 14 lat, mogły przyjść tutaj same. Ale młodszych, z siedzącymi obok rodzicami, nie brakuje. Jest 22.46, do oktagonu, czyli ośmiokątnej klatki, w której walczą zawodnicy mieszanych sztuk walki, wchodzi youtuber Mateusz Krzyżanowski. 24-latek, znany w sieci jako Mini Majk, zdobył popularność głównie ze względu na swoje 131 cm wzrostu. Chwilę później do hali wypożyczonym mclarenem wjeżdża 18-letni Marek Kruszel, znany jako Lord Kruszwil. To samozwańczy milioner, wykwit internetu, który pokazuje w sieci, jak podciera się banknotami albo topi telefon w whisky. Karzeł z lordem mają się bić. Konferansjer rzuca, że „z oczywistych względów kopnięcia w głowę są niedozwolone”. Rozlega się pisk. Dzieci skandują ksywki swoich idoli, których do tej pory znały tylko z YouTube’a. Gong i pierwsza wymiana ciosów. – Dawaj, Marek! Rozp…dol go! – krzyczy ktoś do Lorda Kruszwila. Ten musi się pochylać, żeby wycelować w głowę niższego o prawie 40 cm rywala. – Trzymaj go za łeb i nap… dalaj! – słyszy z trybun. Jak usłyszał, tak zrobił. Kruszwil wali w głowę Mini Majka jak w bęben. Leje się krew. Trwająca dwie rundy walka po niespełna pięciu minutach dobiega końca. Mini Majk nie wytrzymuje.