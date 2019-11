Macierewicz, czyli tam i z powrotem

Lewo

JAKIŚ CZAS TEMU W PARTYJNEJ TELEWIZJI celebryta Jarosław Jakimowicz przerwał nagranie, by rzucić się radośnie na Antoniego Macierewicza i powiedzieć, że „dziękuje mu za 50 lat walki o niepodległość kraju”. Przypomniał mi się wtedy dowcip o parze staruszków, którzy żyli na odludziu i nie wiedzieli, że II wojna światowa się już zakończyła… „a my te pociągi tak wysadzamy i wysadzamy” – skomentowali nowinę o pokoju. Antoni Macierewicz, mimo zakończenia walk zbrojnych, też ciągle wysadza pociągi, co – jak widać – niektórych cieszy. Wygląda na to, że Jakimowicz, podobnie jak senior Macierewicz, czuje się ciągle zniewolony jakąś obcą (lub wewnętrzną) inwazją. Wielu jednak, obserwując polityczne metamorfozy i pasje Macierewicza, puka się w głowę.