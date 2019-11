Polska Čaputová

Dostała właśnie najważniejszą rolę do odegrania w swoim politycznym życiu. I nareszcie nie jest to rola drugoplanowa, jakie dotąd jej proponowano w Platformie. Choć w partii mają się odbyć prawybory, nikt nie ma wątpliwości, że to Małgorzata Kidawa-Błońska jest najbardziej prawdopodobną kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. „Pani z dworku” – jak mówią o niej partyjni koledzy – stała się w ostatnich tygodniach postacią bezalternatywną w partii, w której brakuje liderów. Reżyserem tego politycznego spektaklu z jej udziałem jest lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce wicemarszałek Sejmu może odegrać bardziej samodzielną rolę.