Kto powalczy z Andrzejem Dudą

Donald Tusk wreszcie zdecydował. Ogłosił w Brukseli, że nie startuje w wyborach prezydenckich. Tłumaczył to tym, że ciąży na nim wiele niepopularnych decyzji z przeszłości. To prawda: jego dwie kadencje premiera wielu Polakom kojarzą się niezbyt pozytywnie. Z czasem utrwalił się w powszechnym odbiorze obraz lekko zblazowanego dandysa, który unikał pracy i odwracał wzrok od problemów kraju. Część liberalnego establishmentu pokłada jednak w Tusku wielkie nadzieje. Dla nich jest on pozytywnym przeciwieństwem Andrzeja Dudy. Europejczyk kontra zaścianek. Silny i sprawczy kontra słaby i zależny. Dzięki przecięciu spekulacji przez Donalda Tuska obraz sceny politycznej na pół roku przed wyborami prezydenckimi odrobinę się rozjaśnił. Opozycja nie ma pomysłu na to, jak zatrzymać Andrzeja Dudę, trwają jego gorączkowe poszukiwania. Czasu jest mało, a stawka ogromna. Kto jest kim w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego?