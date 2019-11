Dwie głowy Lewicy

Po pierwszym posiedzeniu klubu uwagę komentatorów przykuło zdjęcie, na którym politycy SLD: Włodzimierz Czarzasty, Robert Kwiatkowski, Marek Dyduch, Andrzej Rozenek, czyli stara gwardia, siedzą nieco z boku, we własnym gronie, podczas gdy lewicowa młodzież wybiera się na kolejne funkcje w klubie. I to bez najmniejszych konfliktów. – W tajnym głosowaniu wszyscy uzgodnieni kandydaci zostali wybrani jednogłośnie – mówi Krzysztof Gawkowski z Wiosny, który został szefem klubu parlamentarnego Lewicy. Jego pierwszą zastępczynią jest Marcelina Zawisza z Razem. W dziesięcioosobowym kierownictwie zasiadło sześć kobiet i czterech mężczyzn. Z punktu widzenia kryteriów lewicowych jest to więc modelowe przywództwo.