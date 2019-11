Zatrzymać atak patologii

Po publikacji w naszym tygodniku („Wprost” nr 45) reportażu „Klatka, jatka i fejm” o gali Fame MMA napisała pani na Twitterze: „To świat, który ciężko zrozumieć dorosłym, większość dzieci z nikim o pato nie rozmawia”.

Nawiązałam do raportu „Patotreści w internecie”, który pod patronatem RPO przygotowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Wynika z niego, że 87 proc. badanych nastolatków doskonale wie, że patotreści – a gala Fame MMA do nich należy – są szkodliwe i mogą zachęcać do nagannych zachowań. Niemniej jedna trzecia z nich takie treści regularnie ogląda. Z ciekawości, żeby być na czasie, żeby nie odstawać od grupy. Problem nie leży więc w tym, że młodzież nie jest świadoma zagrożeń, ale raczej chodzi o pewną bezradność: dzieci, ale także dorośli nie do końca wiedzą, jak na takie zagrożenia reagować. Z badań wynika, że co trzeci nastolatek, któremu w świecie online dzieje się jakaś krzywda, nie podejmuje żadnych działań. Nawet nie rozmawia o tym z nikim dorosłym. Dzieci po prostu zostają z tym same.