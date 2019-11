Podróżnicy w szponach bezpieki

Tajemnicza, na długo zapomniana, ostatnia stolica Inków, Vilcabamba. W 1976 r., niemal 400 lat po zabójczym dla miasta najeździe Hiszpanów, na ruinach Vilcabamby stają pierwsi Polacy: Elżbieta Dzikowska i Tony Halik. Oboje to ludzie z pasją. Pasją podróżowania, docierania do niedostępnych miejsc, pokazywania ich innym. To coś, co połączy ich nie tylko w pracy, lecz także w życiu prywatnym. Stworzą niezapomniany duet telewizyjny, a ich wspólne programy, m.in. kultowy „Pieprz i wanilia”, z zapartym tchem oglądać będzie cała Polska. Elżbieta Dzikowska – z wykształcenia sinolog i historyk sztuki. Dziennikarka. Legendarna podróżniczka. Długo odprawiała wszystkich, którzy proponowali napisanie jej biografii.