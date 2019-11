Dwaj wicepremierzy Jacek Sasin i Jarosław Gowin zapowiadają odtworzenie resortu Skarbu Państwa. Tyle że ma on teraz nosić nową, bardziej „uroczystą” i „narodową” nazwę: „Ministerstwo Zasobów Narodowych”. Wedle propagandowej argumentacji w tej zmianie nazwy ma się objawić zmiana podejścia do państwowego majątku. Jak mówi Sasin, nie ma to być już prywatyzacja, ale (cokolwiek miałby znaczyć ów żargon) „podejście proaktywne”.