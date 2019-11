Jesień ludów

Zdeterminowana młodzież w różnych częściach świata pokazuje, że nic nie jest dane raz na zawsze. A już szczególnie racji bytu nie mają układy polityczne, ustalone na przełomie XX i XXI w. Jest to okres, który starsi ciągle uważają za obowiązującą teraźniejszość. Dla 20-latków to jednak historia równie odległa i równie nieprzystająca do współczesnych realiów jak wojny napoleońskie. Trudno więc się dziwić, że kolejne tygodnie tej jesieni przynoszą nowe odsłony rozpełzającej się po świecie pokoleniowej rewolty. Wiele te ruchy różni. W regionach zamożniejszych rewolucja staje się zajęciem weekendowym, czymś na kształt clubbingu, praktykowanego w czasie wolnym od nauki czy pracy, i najczęściej ma mniej krwawy, choć także brutalny przebieg. Tam, gdzie tematem numer jeden jest bieda i gdzie trwające od dziesięcioleci wojny podnoszą tolerancję na przemoc, krew leje się strumieniami, lokalnych męczenników produkuje się w zastraszającym tempie.