Naturalne wsparcie

Jeśli stosujemy się do zaleceń lekarzy i dietetyków, każdego dnia wypijamy około 2 litrów wody. Warto się jednak pokusić o zwiększenie ilości spożywanych płynów i regularnie sięgać po herbaty i napary ziołowe. Ich picie może się przerodzić w rytuał, który sprzyja zachowaniu zdrowia.

Na dobry sen

Dziś nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważny jest zdrowy, spokojny sen. Jego niedobór zwiększa ryzyko rozwoju chorób czy zaburzeń psychicznych, a także sprzyja tyciu. Warto wiedzieć, co wypić przed udaniem się do łóżka, jeśli w zaśnięciu nie pomaga nam liczenie baranów ani czytanie książki. Waleriana to zioło stosowane w leczeniu nie tylko bezsenności, lecz także bólów głowy. Działa kojąco na nerwy. Melisa jest często wykorzystywana do zmniejszenia napięcia nerwowego i osiągnięcia dobrej jakości snu. Bodaj najbardziej znany napar, który wspomaga sen, to herbatka rumiankowa. Z kolei w wypadku lawendy, która była używana już w starożytności ze względu na właściwości uspokajające, działa już sam zapach. Pomaga się wyciszyć i ułatwia zasypianie.