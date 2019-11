Kalejdoskop

Polskie sekrety

CO RÓŻNI POLSKIE SERIALE OD AMERYKAŃSKICH? Na pewno nie zdjęcia. Te zrealizowane przez Michała Sobocińskiego w „Żmijowisku”, ekranizacji prozy Wojciecha Chmielarza, są popisowe. Opętany myślą o znalezieniu zaginionej córki Arek i jego partnerka w śledztwie – pisząca książkę o zniknięciu nastolatki Adaoma tworzą nieoczywisty duet. Pilotowy odcinek jednak słabo radzi sobie z zainteresowaniem widza najważniejszym sekretem bohaterów, co w USA wykluczyłoby serial z emisji. Lepiej jest dopiero, kiedy okazuje się, że poszukiwanie dziewczynki to jedynie fabularny pretekst do portretu pogubionych w życiu trzydziestoparolatków i polskiej klasy średniej. Bohaterowie nie zdali testu jako rodzice, partnerzy ani przyjaciele, a ich serca kryją rasizm i mizoginię. Ale może jest dla nich jeszcze nadzieja? ARTUR ZABORSKI

„ŻMIJOWISKO”, reż. Łukasz Palkowski nowe odcinki w niedziele o 21.30 w Canal+