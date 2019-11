Pod walcem historii

AKCJA „WISŁA” TO CIEMNY EPIZOD W HISTORII PRL-U. Zastosowano w nim na masową skalę odpowiedzialność zbiorową wobec mieszkańców południowo-wschodniego regionu Polski: wysiedlono na Ziemie Odzyskane wszystkich narodowości ukraińskiej. Doświadczeni przez wojnę, ale jeszcze dotkliwiej przez terror drugiej połowy lat 40. ludzie zostali wyrwani ze swojej małej ojczyzny i przeniesieni możliwie od niej najdalej. Autor książki skupia się na losie pojedynczych, bezbronnych i osamotnionych ludzi, którzy opowiadają przerażające, okrutne historie i nie wybielają żadnej ze stron toczonych walk, przeradzających się często w zwyczajne bandyctwo albo w terror „urzędowy”. Przywołują biedne, ale radosne życie przed 1939 r., potem grozę wydarzeń wojennych i późniejszych. Wrogość sąsiadów, dramat przesiedlenia, wrastanie w nowy świat (bywa, że oferujący lepsze warunki) i tęsknotę za starym, do którego wielu z nich wraca, gdy jest to już możliwe. I zaczynają życie od nowa. Smutne są te ich wspomnienia i zarazem piękne, a wielka praca autora godna szacunku.

Krzysztof Potaczała, „ZOSTAŁY TYLKO KAMIENIE. AKCJA »WISŁA«: WYGNANIE I POWROTY”, Prószyński i S-ka