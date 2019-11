Mister Polski

Wielu z Państwa zapewne umknął doniosły fakt, że wybrano nowego Mistera Polski, którym został ze wszech miar przeciętny Daniel Borzewski. Tym samym koronę najpiękniejszego Polaka z niechęcią oddał nieco już ciekawszy Tomasz Zarzycki. Wiem, macie to gdzieś. To dla was obciach, jak festiwal w San Remo czy Eurowizja. Jednak dla nas, pedałów, ten konkurs jest czymś pomiędzy dorocznym jesiennym świętem kupały a spektaklem chippendales. Wiadomo, że wybory Miss najbardziej przeżywają lesbijki, kto więc może być najzagorzalszym fanem wyborów mistera? Że obciachoweto? Super, nasz kampowy gust uwielbia obciach.