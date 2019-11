Świat ciekawszy niż iluzja

Rozmawiał Jan Matura

Wasz program reklamowany jest jako zderzenie dwóch światów i dwóch punktów widzenia. Na czym to polega?

Paweł Orleański: Nasz występ jest unikatowy i niepowtarzalny. Za każdym razem tworzymy go na zamówienie klienta – niczym garnitur szyty na miarę… Zarówno tematykę, jak i długość trwania pokazu dopasowujemy do indywidualnych potrzeb. Ja skupiam się na ciekawostkach i anegdotach związanych z daną branżą, wyszukując te, które mogą zaciekawić, rozbawić czy zaskoczyć gości. Do tego oczywiście zdjęcia, filmy, rekwizyty, czyli pełen wachlarz scenicznych możliwości w nowoczesnym, multimedialnym wydaniu. Wszystko po to, aby udowodnić, że otaczający nas świat jest ciekawszy niż iluzja. Z kolei triki Pawła Kluza to nie tylko pokaz mistrzowskiej zręczności, lecz głównie możliwość interakcji z widzem i gwarancja znakomitej zabawy. Poczucie humoru i dystans, zarówno do siebie, jak i widza, to znaki firmowe Pawła. Dzięki temu nasi goście spędzają czas w luźnej atmosferze, jednocześnie mając poczucie, że obejrzeli wyjątkowy i spersonalizowany sceniczny show.