Nie tylko od święta

Polska ma długą tradycję chowu tego szczególnego rodzaju drobiu, którego mięso zawiera mało tłuszczu i jest bogate w białka, witaminy i minerały. Na ziemiach polskich, jeśli wierzyć zapiskom kronikarzy Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, gęsinę spożywano jeszcze przed Piastami. Pierwsze gęsi udomowiono około 3000 lat p.n.e. w Egipcie, a na szerszą skalę hodowlę rozwinęli Rzymianie. Do nas drób ten trafił dzięki kupcom podążającym bursztynowym szlakiem. Staliśmy się gęsinowym potentatem w XIX w., gdy na warszawskiej giełdzie sprzedaż gęsi osiągała 3,5 mln sztuk rocznie. Zakupione gęsi przepędzano wtedy głównie do Prus, pieszo, a przed wędrówką były „podkuwane”, czyli przechodziły przez smołę i piasek, by ochronna warstwa zabezpieczyła ich łapy.