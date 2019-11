7 dni dookoła świata

Grillowanie Trumpa

Trwa mrożące krew w żyłach widowisko pt. odwoływanie prezydenta USA. Przesłuchania w Izbie Reprezentantów pokazały to, co już o Donaldzie Trumpie wszyscy wiemy: że nie jest on miłym facetem. Trudno patrzeć na to inaczej niż na wyborczy cyrk, bo nawet jeśli izba uzna, że prezydenta trzeba usunąć, kontrolujący Senat republikanie i tak zablokują impeachment.