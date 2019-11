Samotność naszych czasów

Przyjmuje pani ostatnio różne role, zarówno aktorki, jak i producentki spektakli. W której pani lepiej?

Aktor jest człowiekiem do wynajęcia, może się poruszać tylko w ramach propozycji, które otrzymuje i w ramach wizji inscenizacyjnej reżysera. Od dawna marzyło mi się, by robić coś, co będzie zależało ode mnie, aż spotkałam Joannę Glińską, która swoim entuzjazmem dla teatru i doświadczeniem w dziedzinie PR sprawiła, że uwierzyłam, że razem to marzenie zrealizujemy.